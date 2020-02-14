Энергетика
Finam.Ru«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в 2019 году на 35%
"Газпром" снизил поставки российского газа в Турцию в 2019 году на 35% г/г - до 15,51 млрд куб. м, следует из ежеквартальной отчетности компании. Это самый низкий показатель с 2004 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» в 2019 году увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье
Rambler News Service14 февраля в 07:40
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Шоу-бизнес
Наталья Штурм рассказала о сложных отношениях с матерью
Музыка
Юрий Антонов перенес юбилейный концерт по состоянию здоровья
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до 285.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Шоу-бизнес
Куклачев оценил размер своей пенсии
Политика
Павленский опозорил соратника Макрона
Кто бы мог подумать, что праздник всех влюбленных 14 февраля станет днем политической катастрофы ближайшего соратника президента Макрона – Бенджамина Гриво.
Спорт
Кулижников с новым рекордом мира победил на ЧМ по конькобежному спорту
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в американском Солт-Лейк-Сити с новым мировым рекордом.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Происшествия
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
В Тольятти к одному из жилых домов привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями.
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Общество
«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам
В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
Шоу-бизнес
Актриса Елена Проклова готовится к переезду на «необитаемый остров»
Актриса готовится к переезду на берег Черного моря.
Общество
Россия начала сборку первого серийного самолёта Ил-114-300
Фюзеляж первого серийного самолёта Ил-114-300 начали собирать на производственной площадке авиазавода «Сокол» (Нижний Новгород).
Экономика
Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского
Происшествия
Спектакль в театре «Лицедеи» прошел без попавшего в ДТП худрука
Спектакль в петербургском театре «Лицедеи» прошел без попавшего в аварию художественного руководителя Виктора Соловьева.
Кино
«Холоп», подвинься: фильм «Лед 2» установил рекорд
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Происшествия
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погиб младенец
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Биатлон
Российских биатлонистов Устюгова и Слепцову поймали на допинге
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Футбол
«Реал» может продлить соглашение с Рамосом до 2023 года
Капитан «Реала» Серхио Рамос в ближайшее время может продлить трудовое соглашение с мадридским клубом.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
В Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.