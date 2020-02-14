Энергетика
Finam.Ru«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в 2019 году на 35%
"Газпром" снизил поставки российского газа в Турцию в 2019 году на 35% г/г - до 15,51 млрд куб. м, следует из ежеквартальной отчетности компании. Это самый низкий показатель с 2004 года.
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«Газпром» в декабре поставил по «Силе Сибири» в Китай 328 млн куб. м газа
Будущее России. Национальные проекты14 февраля в 04:42
«Газпром» в 2019 году увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье
Rambler News Service14 февраля в 07:40
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Хубэе увеличилось до 1696 человек
За последние сутки зарегистрированы 100 новых смертельных случаев, всего от коронавируса в провинции погибли 1696 человек.
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Лацио — Интер 2:1
«Лацио» набрал 56 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив «Интер» (54 очка).
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Российские борцы выиграли 9 золотых медалей и командные зачеты ЧЕ
Сборная России завоевала девять наград высшего достоинства, шесть серебряных и семь бронзовых медалей на завершившемся в воскресенье в Риме чемпионате Европы, победив в командном зачете соревнований по вольной, греко-римской и женской борьбе.
Происшествия
На станции Амгунь в Хабаровском крае произошел крупный пожар
На станции Амгунь в Хабаровском крае загорелось одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем.
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Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Политика
Глава МИД Японии сообщил о новой фазе в переговорах с Россией
Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры российской и японской сторон перешли в иную фазу, цитирует ТАСС.
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Российский прокат возглавил фильм «Лед 2»
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В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Общество
У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess
Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
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Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Политика
В Чечне ответили на недовольство чешского премьера названием страны
Ранее сообщалось, что Бабишу не понравилось второе английское название его страны Czechia в ООН из-за схожести с Чечней.
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В «Лаборатории Касперского» названы способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Политика
Трамп на своем лимузине открыл гонки NASCAR во Флориде
Президент США Дональд Трамп открыл соревнования Daytona 500 гоночной ассоциации NASCAR в городе Дейтона-Бич (штат Флорида), проехав по трассе на своем лимузине, известном как "The Beast" (Зверь).
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Литва, Эстония и США совершат наблюдательный полет над Россией
США, Эстония и Литва совершат наблюдательный полет над Россией и Белоруссией в рамках Международного договора по открытому небу, сообщает телеканал «Звезда».
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Автомобиль насмерть сбил мужчину в Южно-Сахалинске
ДТП произошло сегодня, 16 февраля, примерно в 21:10 на юго-западной объездной в Южно-Сахалинске.
Общество
Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа
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Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима
Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.
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Специалисты назвали сладости, которые могут употреблять даже люди с нарушением усвоения глюкозы, пишет «Российская газета».
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Кино
Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»
По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
РИА Новости составили рейтинг регионов по качеству жизни.