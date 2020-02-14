Энергетика

Finam.RuFinam.Ru«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в 2019 году на 35%

"Газпром" снизил поставки российского газа в Турцию в 2019 году на 35% г/г - до 15,51 млрд куб. м, следует из ежеквартальной отчетности компании. Это самый низкий показатель с 2004 года.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

«Газпром» планирует увеличить объем поставляемого газа в ЕС

Городовой14 февраля в 00:41

Российский газ не дошел до Турции

Коммерсантъ14 февраля в 08:20

Поставки «Газпромом» газа в Турцию рухнули на треть за год

Красная весна14 февраля в 05:36

«Газпром» снизил на 35% поставки газа в Турцию в 2019 году

ТАСС14 февраля в 05:28

«Газпром» в 2019 году увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье

Rambler News Service14 февраля в 07:40

Поставки газа из РФ в Турцию за 2019 год снизились более чем на треть

REGNUM14 февраля в 05:14

«Газпром» снизил на 35% поставки газа в Турцию в 2019 году

Мой Брянсквчера в 13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Здоровье

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

Всего от коронавируса в провинции скончались 1596 человек. Число больных в регионе за сутки увеличилось на 1843 человек.
РИА Новости вчера в 17:36
Политика

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по Идлибу и пытаются найти пути выполнения договоренностей.
РИА Новости 18:59
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском 16:53
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru 09:58
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Армия и оружие

Литва, Эстония и США совершат наблюдательный полет над Россией

США, Эстония и Литва совершат наблюдательный полет над Россией и Белоруссией в рамках Международного договора по открытому небу, сообщает телеканал «Звезда».
РБК 17:45
Футбол

«ПСЖ», проигрывая по ходу матча 0:3, потерял победу над «Амьеном»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:27
Армия и оружие

США захотели заменить в Африке американских солдат на местных

Красная весна 14 февраля в 12:09
Общество

Изменения ждут пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту

Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 05:15
Фигурное катание

Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Lenta.ru 07:18
Общество

Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России

В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
REGNUM 00:46
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Общество

Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости».
Известия 19:22
Религия

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости 17:35
Шоу-бизнес

Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж

RuNews24.ru 05:58
Политика

Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
РБК вчера в 15:44
Общество

Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess

RT на русском 08:56
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Политика

Православные силы консолидируются для отстаивания святынь в Черногории

На Балканах - в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине - продолжаются массовые акции протеста в поддержку Сербской Православной Церкви (СПЦ) с требованиями к черногорским властям отменить дискриминационный закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".
Российская газета 13:27
Политика

Захарова указала на антикитайский характер Мюнхенской конференции

Характер конференции по безопасности в Мюнхене перешел от русофобского к антикитайскому, заявила 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Известия 12:00
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru 15:37
Футбол

«Брага» обыграла «Спартак» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский "Спартак" завоевал серебряные медали клубного чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в финале португальской "Браге".
РИА Новости 09:49
Кино

«Лед 2» возглавил российский прокат

Мойка78 19:22
Футбол

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 13:23
Авто

Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России

Среди самых популярных моделей лидерами стали Haval F7 (738 ед.), Geely Atlas — 602 ед. (+ 82 %), Haval H6 — 494 ед. (+ 94, 5 %), Chery Tiggo — 479 ед. (+ 839 %), и Changang CS35 — 288 ед.
Tvoe-avto.com 03:42
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 07:56
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Вечерняя Москва 14 февраля в 19:59
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM 19:59
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное