Энергетика

Finam.RuFinam.Ru«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в 2019 году на 35%

"Газпром" снизил поставки российского газа в Турцию в 2019 году на 35% г/г - до 15,51 млрд куб. м, следует из ежеквартальной отчетности компании. Это самый низкий показатель с 2004 года.
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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
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По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд.
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