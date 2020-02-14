"Газпром" снизил поставки российского газа в Турцию в 2019 году на 35% г/г - до 15,51 млрд куб. м, следует из ежеквартальной отчетности компании. Это самый низкий показатель с 2004 года.

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в 2019 году на 35%

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