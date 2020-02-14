Энергетика
Finam.Ru«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в 2019 году на 35%
"Газпром" снизил поставки российского газа в Турцию в 2019 году на 35% г/г - до 15,51 млрд куб. м, следует из ежеквартальной отчетности компании. Это самый низкий показатель с 2004 года.
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«Газпром» в 2019 году увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье
Rambler News Service14 февраля в 07:40
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
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Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
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По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд.
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Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
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Вместо места сборов самолет сел в Барселоне.
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