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ПРАЙМ
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

"Газпром" снизил поставки газа в Турцию в первом полугодии в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м. В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Белоруссия сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.
ТАССвчера в 08:11
Подробнее о событии
Вестник Кавказа

«Газпром» уменьшил экспорт газа в Европу на 18%

Вестник Кавказавчера в 08:25
Росбалт

Экспорт российского газа в Турцию упал за полгода почти вдвое

Росбалтвчера в 11:59
Rambler News Service

«Газпром» сократил поставки газа в Западную Европу в I полугодии

Rambler News Serviceвчера в 12:51
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

ПРАЙМвчера в 09:32
Коммерсантъ

Над «Газпромом» сжижаются тучи

Коммерсантъвчера в 15:58
АБН

«Газпром» на 18% сократил объем поставок газа в Европу

АБНвчера в 09:20
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

ТАССвчера в 08:11

Двух жителей Латвии задержали во время акций протеста в Белоруссии

Министерство иностранных дел Латвии получило информацию о том, что во время акций протеста в Белоруссии были задержаны два жителя Латвии, сообщил журналистам в четверг глава МИД балтийской республики Эдгарс Ринкевич.
Двух жителей Латвии задержали во время акций протеста в Белоруссии
РИА Новости18:24

В Польше признали мощь российского Су-30СМ

Российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь, признает Defence24.
Lenta.ru17:16

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфаксвчера в 07:41
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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новостивчера в 13:08
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Глава ВОЗ заявил, что на борьбу с коронавирусом нужно $100 млрд

Женева, Швейцария, 13 августа 2020, 22:59 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что на борьбу с коронавирусом в мире уйдет не менее $100 млрд, 13 августа сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUMвчера в 15:59
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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