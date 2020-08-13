«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

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"Газпром" снизил поставки газа в Турцию в первом полугодии в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ.