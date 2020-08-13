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ПРАЙМ
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

"Газпром" снизил поставки газа в Турцию в первом полугодии в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м. В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Белоруссия сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.
ТАССвчера в 08:11
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Rambler News Service

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в ближнее зарубежье на 16%

Rambler News Service05:05
Коммерсантъ

Над «Газпромом» сжижаются тучи

Коммерсантъвчера в 15:58
АБН

«Газпром» на 18% сократил объем поставок газа в Европу

АБНвчера в 09:20
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

ПРАЙМвчера в 09:32
Росбалт

Экспорт российского газа в Турцию упал за полгода почти вдвое

Росбалтвчера в 11:59
Вестник Кавказа

«Газпром» уменьшил экспорт газа в Европу на 18%

Вестник Кавказавчера в 08:25
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

ТАССвчера в 08:11

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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Американские рынки акций завершили торги без единой динамики

Акции Cisco Systems Inc. по итогам торгов подешевели на 11,2%. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль на 19% в 4-м квартале 2020 финансового года, однако выручка упала на 9%. Компания также объявила, что финансовый директор Cisco Келли Крамер планирует уйти в отставку после того, как будет найден преемник.
Финмаркет01:24

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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