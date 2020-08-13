Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

"Газпром" снизил поставки газа в Турцию в первом полугодии в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м. В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Белоруссия сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.
ТАССвчера в 08:11
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Над «Газпромом» сжижаются тучи

Коммерсантъвчера в 15:58
АБН

«Газпром» на 18% сократил объем поставок газа в Европу

АБНвчера в 09:20
Rambler News Service

«Газпром» сократил поставки газа в Западную Европу в I полугодии

Rambler News Serviceвчера в 12:51
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

ПРАЙМвчера в 09:32
Росбалт

Экспорт российского газа в Турцию упал за полгода почти вдвое

Росбалтвчера в 11:59
Вестник Кавказа

«Газпром» уменьшил экспорт газа в Европу на 18%

Вестник Кавказавчера в 08:25
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

ТАССвчера в 08:11

Законопроект о помощи арендодателям внесен в Госдуму

Москва, 13 августа 2020, 15:02 — REGNUM Законопроект о налоговом вычете для компаний, пострадавших из-за пандемии и обвала арендных ставок на коммерческую недвижимость, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.
REGNUMвчера в 08:02

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известиявчера в 07:27
196

Бывшего директора банка на Сахалине будут судить за мошенничество

Органами предварительного следствия установлено, что злоумышленница, являясь директором банка, используя свое служебное положение, открывала расчетные счета на неосведомленных клиентов банка, а выдача денежных средств осуществлялась ее соучастникам, в результате чего банку причинен ущерб на общую сумму более 22 млн рублей.
Сахалин.Инфо20:19

Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и пообещал рассказать, как американский лидер жульничал на президентских выборах при помощи России.
РИА Новости21:10

Разведку у границ России вели 35 самолётов-шпионов и 11 беспилотников

Москва, 14 августа 2020, 00:35 — REGNUM На прошедшей неделе 46 летательных аппаратов иностранных государств (35 самолётов-разведчиков и 11 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM17:35

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
113

Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия21:05
10

Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
28

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
165

Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия20:00