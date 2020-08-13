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ПРАЙМ
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

"Газпром" снизил поставки газа в Турцию в первом полугодии в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м. В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Белоруссия сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.
ТАСС08:11
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ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

ПРАЙМ09:32
Rambler News Service

«Газпром» сократил поставки газа в Западную Европу в I полугодии

Rambler News Service12:51
Росбалт

Экспорт российского газа в Турцию упал за полгода почти вдвое

Росбалт11:59
Коммерсантъ

Над «Газпромом» сжижаются тучи

Коммерсантъ15:58
BFM.ru

«Газпром» отчитался о сотнях миллиардов убытков за полугодие

BFM.ru08:53
АБН

«Газпром» на 18% сократил объем поставок газа в Европу

АБН09:20
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

ТАСС08:11

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ru15:20
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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Интерьер нового Mercedes S-Class опубликован на тизерах

Раскрыты технические детали нового Mercedes S-Class 2020 Mercedes-Benz утверждает, что новый S-класс, который должен дебютировать в конце этого года, будет отличаться «революционным» дизайном интерьера, который предложит новые технологии и конструктивные особенности, направленные на обеспечение беспрецедентного уровня комфорта.
Avtovesti.com04:30

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Дирижер Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Дирижер Владимир Спиваков опубликовал в своем Instagram публичное обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором отказался от ордена имени Франсиска Скорины, полученного из рук политика в 2014 году.
Gazeta.SPbвчера в 12:17
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