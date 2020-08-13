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ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

"Газпром" снизил поставки газа в Турцию в первом полугодии в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м. В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Белоруссия сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.
ТАССвчера в 08:11
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Коммерсантъ

Над «Газпромом» сжижаются тучи

Коммерсантъвчера в 15:58
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

ПРАЙМвчера в 09:32
Росбалт

Экспорт российского газа в Турцию упал за полгода почти вдвое

Росбалтвчера в 11:59
Rambler News Service

«Газпром» сократил поставки газа в Западную Европу в I полугодии

Rambler News Serviceвчера в 12:51
BFM.ru

«Газпром» отчитался о сотнях миллиардов убытков за полугодие

BFM.ruвчера в 08:53
АБН

«Газпром» на 18% сократил объем поставок газа в Европу

АБНвчера в 09:20
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

ТАССвчера в 08:11

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Известиявчера в 15:27
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Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ruвчера в 12:29

Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъвчера в 14:59
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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