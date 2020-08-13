«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза
"Газпром" снизил поставки газа в Турцию в первом полугодии в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%
В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м. В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Белоруссия сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.
ТАССвчера в 08:11
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