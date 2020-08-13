Энергетика
ПРАЙМ«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза
"Газпром" снизил поставки газа в Турцию в первом полугодии в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ.
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В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м. В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Белоруссия сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.ТАСС08:11
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Газета.Ru вчера в 03:12
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Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии
Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности компании по РСБУ.
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Авто
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Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
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