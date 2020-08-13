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ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

"Газпром" снизил поставки газа в Турцию в первом полугодии в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м. В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Белоруссия сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.
ТАСС08:11
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Росбалт

Экспорт российского газа в Турцию упал за полгода почти вдвое

Росбалт11:59
Rambler News Service

«Газпром» сократил поставки газа в Западную Европу в I полугодии

Rambler News Service12:51
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

ТАСС08:11
BFM.ru

«Газпром» отчитался о сотнях миллиардов убытков за полугодие

BFM.ru08:53
Вестник Кавказа

«Газпром» уменьшил экспорт газа в Европу на 18%

Вестник Кавказа08:25
АБН

«Газпром» на 18% сократил объем поставок газа в Европу

АБН09:20
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

ПРАЙМ09:32

«Локомотив» передал Семину серебряную медаль чемпионата России

"Локомотив" передал бывшему главному тренеру команды Юрию Семину серебряную медаль чемпионата России по футболу сезона-2019/20, сообщил РИА Новости директор московского клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.
«Локомотив» передал Семину серебряную медаль чемпионата России
РИА Новости15:06

США объявили китайский «Институт Конфуция» иностранной миссией

Госдеп США принял решение зарегистрировать китайский "Институт Конфуция" в качестве "иностранной миссии" ("зарубежного представительства"), что способно значительно осложнить его работу в Америке.
Российская газета12:45

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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