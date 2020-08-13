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ПРАЙМ
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

"Газпром" снизил поставки газа в Турцию в первом полугодии в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м. В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Белоруссия сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.
ТАСС08:11
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Росбалт

Экспорт российского газа в Турцию упал за полгода почти вдвое

Росбалт11:59
Вестник Кавказа

«Газпром» уменьшил экспорт газа в Европу на 18%

Вестник Кавказа08:25
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

ПРАЙМ09:32
BFM.ru

«Газпром» отчитался о сотнях миллиардов убытков за полугодие

BFM.ru08:53
Rambler News Service

«Газпром» сократил поставки газа в Западную Европу в I полугодии

Rambler News Service12:51
АБН

«Газпром» на 18% сократил объем поставок газа в Европу

АБН09:20
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

ТАСС08:11

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъ14:59
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В Минске возобновились акции солидарности с задержанными

Минск, 13 августа 2020, 12:27 — REGNUM В Минске местные активистки второй день подряд продолжают проводить акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах.
REGNUM05:27
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Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
ТАСС13:21
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Известия09:55
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