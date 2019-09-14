Энергетика
Газета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal
Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
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«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвы14 сентября в 05:03
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
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РИА Новости вчера в 10:18
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Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
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Raytheon представил перспективную ракету «воздух-воздух»
Изображение ракеты Peregrine из презентации компании Raytheon "Перегрин" позволит пилотам истребителей США и союзных войск иметь в бою больше ракет, чтобы сохранить господство в воздухе.
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Политика
Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
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Композит паутины и древесины заменит синтетический пластик
Новое решение предложили разработчики финского Университета Аалто, сумевшие скомбинировать элементы двух широко распространенных природных материалов, — паутинного шелка и древесины.
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Общество
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В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах.
UfacityNews.ru 14 сентября в 09:13
Экономика
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Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
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Немецкие специалисты сделали актрисе трепанацию черепа. Врачам пришлось пойти на этот шаг, чтобы добраться до раковой опухоли и удалить ее.
Bimru.ru 02:20
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В школах Севастополя начали изучать украинский язык
Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
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Невилл: «Я бы подписал в „МЮ“ Варана, Канте, Мбаппе»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, работающий экспертом Sky Sport, в своем твиттере ответил на вопросы подписчиков.
Бомбардир.ру 03:38
Происшествия
Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43
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Принцесса Шарлотта рассказала друзьям о беременности Кейт Миддлтон
Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поведала школьным друзьям о беременности мамы.
News.ru вчера в 04:13
Политика
Востоковед оценил встречу Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре
Президент России Владимир Путин встретился с иранским лидером Хасаном Рухани и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщают СМИ.
Народные новости вчера в 20:47
Экономика
Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
Известия вчера в 21:15
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В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск
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Газета.Ru 05:02
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Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
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Путин и Медведев поздравили Владимира Меньшова с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова с 80-летием.
РБК 04:09
Общество
Пассажирам начали раздавать табачные изделия в самолетах
Пассажиры некоторых рейсов Utair уже могут получить на борту продукт доставки никотина LYFT.
Известия 04:54
Футбол
«Мы никогда не были братьями». Украинский футболист Петров назвал русских наглыми людьми
Sport24.ru вчера в 14:44
Космос
Получено цветное изображение первой межзвездной кометы
Обсерватория "Джемини" (Gemini) при помощи мультиобъектного спектрографа получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой сотрудником Крымской астрономической станции Геннадием Борисовым.
Российская газета вчера в 05:57
Футбол
«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».
Sport24.ru вчера в 17:35
Политика
Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского
Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Центра Разумкова.
РИА Новости 05:03
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Lenta.ru вчера в 05:02
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
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Лечение рака у Анастасии Заворотнюк прекратили врачи
Медики приостановили лечение тяжелой формы рака у 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 13:48
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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Экономика
Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц
"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
Вести.Финанс вчера в 08:37