Энергетика
Известия«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение немецкого Федерального сетевого агентства.
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Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Политика
Болтон перед отставкой выступил против снятия части санкций с Ирана
Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон перед своей отставкой выступил решительно против частичного снятия санкций с Ирана, о чем заявил главе Белого дома Дональду Трампу.
Известия 20:31
Авто
Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ-54901
В рамках состоявшейся выставки Comtrans-2019 представители компании «КАМАЗ» озвучили стоимость нового магистрального тягача с индексом 54910.
Тарантас Ньюс 00:22
Футбол
Неймар вернулся и на 90-й минуте принёс победу «ПСЖ»
Евро-футбол.ру 13:33
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
РИА Новости 08:17
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из‑за опухоли мозга
РИАМО – 13 сен. У 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию опухоли мозга, артистка попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает Super.
РИАМО вчера в 07:04
Политика
Постпред РФ назвал противоречивым решение суда ЕС по газопроводу OPAL
Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает противоречивым решение суда по газопроводу OPAL, в котором заявляется о якобы нарушении «принципа энергетической солидарности Евросоюза».
News.ru 04:16
Технологии
Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»
Экономика сегодня 10:58
Политика
США помогут мировому рынку нефти после атаки на НПЗ Саудовской Аравии
Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что США окажет помощь мировому рынку нефти после атаки беспилотников на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди Арамко").
Газета.Ru 17:41
Политика
Председатель ОБСЕ заявил о приверженности минскому и нормандскому форматам
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) о приверженности минскому и нормандскому форматам.
Политика Сегодня 14:48
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.
РИА Новости 17:22
Наука
Ученые объяснили, почему комодские драконы выжили
Совместная группа американских ученых из Техасского университета в Остине и зоопарка Форт-Уэрта провела исследование на предмет выживаемости комодских драконов, выяснив, почему они выжили несмотря на вымирание практически всех своих ближайших сородичей.
МонаВиста вчера в 11:39
Авто
Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe 07:32
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Бой 2 ноября станет самым тяжелым в моей карьере.
РИА Новости вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак
Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ 09:51
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Происшествия
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в применении слезоточивого газа
Полицейские Улан-Удэ задержали подозреваемого в использовании против сотрудника Росгвардии слезоточивого газа во время операции по задержанию участников несанкционированного митинга 12 сентября на площади Советов.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 04:55
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Госпитализирован Александр Балуев
Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.
Газета.Ru 08:07
Происшествия
Из особняка Черчилля украли золотой унитаз
РИА Новости 08:47
Происшествия
В ДТП с автобусом в Ярославской области погибло девять человек
В результате аварии погибли девять человек, пострадали более 20, передает Mash.
YA62.ru 04:53
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Космос
Спутники «Ямал» застрахуют на €416 млн
Максимальная страховая сумма для "Ямал-300К" составляет 88,8 млн евро и изменяется ежеквартально на сумму амортизационных отчислений.
Агентство страховых новостей 12 сентября в 03:10
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Гаджеты
Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры
Сегодня Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры, которые получат разные диагонали.
Газета DAILY 07:08
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Политика
Сноуден захотел получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38