Энергетика
Газета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal
Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русском14 сентября в 10:09
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Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
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