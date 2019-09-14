Энергетика
Газета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal
Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
Читать в источнике
Оценить202
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвы14 сентября в 05:03
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:44, Вашингтон
Политика
Песков рассказал, что Путин в курсе резонансных дел
Президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.
ТАСС 05:20
Наука
В Швейцарии специалисты создали чувствительные протезы ног
RuNews24.ru 02:12
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Авто
Раскрыта дата премьеры первого электрокара Mazda
Японский бренд покажет первый полностью электрический автомобиль на автосалоне в Токио, стартующем в октябре.
Авторамблер 03:53
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Футбол
«Зенит» дозаявил Кокорина в РПЛ
Rambler News Service 04:42
Общество
В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином
Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).
Коммерсантъ 02:58
Экономика
СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».
REGNUM 02:37
Политика
Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»
Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна вчера в 16:46
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Вести.Ru вчера в 08:44
Происшествия
Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43
Игры
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
Политика
Патрушев оценил перспективу заключения мирного договора с Японией
Патрушев, находясь с двухдневным визитом в столице Японии, 17 сентября встретился с премьер-министром Синдзо Абэ.
РБК 05:13
Футбол
Клопп назвал лучший футбольный клуб в мире
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему его команда не является лучшей в Европе, несмотря на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
Матч ТВ 02:47
Энергетика
«Русснефть» допускает краткосрочный рост нефти до $100 из-за событий в Саудовской Аравии
Цена нефти из-за событий в Саудовской Аравии если и вырастет до 100 долларов за баррель, то ненадолго, и потом возможен ее обвал ближе к 50 долларам, "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель, заявил журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.
ПРАЙМ 04:53
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru вчера в 10:07
Общество
Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм с детьми поддержал Викторию Бекхэм на показе в Лондоне
8-летняя Харпер, 14-летний Круз, 17-летний Ромео и 20-летний Бруклин вместе с отцом сделали этот снимок на улицах Лондона, куда прибыли, чтобы поддержать жену и маму на предстоящем показе.
Дни24 00:15
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Здоровье
Какой самый ранний признак указывает на рак крови
Риск заболевания раком крови существует в любом возрасте, поэтому всегда важно быть начеку.
Челнинские известия 02:46
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.
Bimru.ru 05:24
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33