Энергетика
Газета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal
Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
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«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвы14 сентября в 05:03
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
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RT на русском 06:11
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Общество
Стали известны российские регионы с самыми высокими ценами на ЖКУ
Наименьшая доля затрат на ЖКУ оказалась у жителей Дагестана – 4,6% или 2445 рублей в месяц, Ингушетии – 4,8%. Чуть больше 7% от заработка на оплату ЖКУ уходит в Хакасии, Татарстане, Чечне и Забайкалье.
Газета.Ru 04:29
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Политика
Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина
Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Гаджеты
Xiaomi продемонстрирует Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 24 сентября
Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве электронной техники, огласила о дате презентации смартфонов Mi Mix 5G, Mi 9 Pro и операционной системы MIUI 11.
Дни24 11:33
Экономика
Водка может подорожать уже с нового года
Повысить минимальную розничную цену на 8,5%, до 233 рублей за пол-литра, предложил Союз производителей алкогольной продукции.
BFM.ru 13 сентября в 21:46
Армия и оружие
МИД РФ обвинил США в увеличении риска ядерной войны
Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что имел ввиду говоря о повышенном риске ядерного конфликта.
Московский Комсомолец 13:08
Общество
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МИР 24 12:47
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM 08:10
Космос
Черные дыры могут скрывать «чистую темную энергию»
OAnews вчера в 01:56
Армия и оружие
В России стартовали войсковые учения «Центр-2019»
Новостной фронт 09:12
Общество
Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО 06:23
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
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Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры
Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.
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В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 20:04
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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
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Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
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Опийный мак для обезболивающих начнут производить в РФ в 2021 году
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о запланированном на 2021 год начале производства опийного мака для обезболивающих: сейчас 98% субстанций для обезболивания привозят из-за рубежа.
Политика Сегодня 09:24
Политика
Россия и Турция ведут переговоры о новых поставках вооружений
Москва и Анкара ведут переговоры по новейшим перспективным вооружениям, рассказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.
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Экономика
Бунт на корабле
Все-таки прав был лучший и талантливый поэт нашей эпохи Маяковский, когда называл чиновников «прозаседавшимися».
Росбалт 05:21
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Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
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Разработка сибирских ученых повысит мощность РЛС и 5G
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