Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Армия и оружие Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды «Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.

Общество Стали известны российские регионы с самыми высокими ценами на ЖКУ Наименьшая доля затрат на ЖКУ оказалась у жителей Дагестана – 4,6% или 2445 рублей в месяц, Ингушетии – 4,8%. Чуть больше 7% от заработка на оплату ЖКУ уходит в Хакасии, Татарстане, Чечне и Забайкалье.

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Шоу-бизнес Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Политика Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.

Гаджеты Xiaomi продемонстрирует Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 24 сентября Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве электронной техники, огласила о дате презентации смартфонов Mi Mix 5G, Mi 9 Pro и операционной системы MIUI 11.

Экономика Водка может подорожать уже с нового года Повысить минимальную розничную цену на 8,5%, до 233 рублей за пол-литра, предложил Союз производителей алкогольной продукции.

Армия и оружие МИД РФ обвинил США в увеличении риска ядерной войны Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что имел ввиду говоря о повышенном риске ядерного конфликта.

Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Общество Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.

Происшествия Саратовец изнасиловал врача, спешившего к пациенту В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Кино Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.

Политика Опийный мак для обезболивающих начнут производить в РФ в 2021 году Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о запланированном на 2021 год начале производства опийного мака для обезболивающих: сейчас 98% субстанций для обезболивания привозят из-за рубежа.

Политика Россия и Турция ведут переговоры о новых поставках вооружений Москва и Анкара ведут переговоры по новейшим перспективным вооружениям, рассказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Экономика Бунт на корабле Все-таки прав был лучший и талантливый поэт нашей эпохи Маяковский, когда называл чиновников «прозаседавшимися».