Энергетика
Газета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal
Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
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Став «Человеком года-2019», Дудь призвал не молчать
Чистовик 11 сентября в 07:27
Транспорт
В Петербурге начал работать новый трамвай №60
С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60.
Gazeta.SPb 11:28
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
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Кира Найтли родила второго ребёнка
На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.
Super.ru 09:28
Шоу-бизнес
Представитель церкви высказался о венчании Собчак и Богомолова
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда дал свою оценку истории свадьбы Собчак и Богомолова, — пишет газета «Взгляд».
Рамблер 10:22
Экономика
Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК 09:24
Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 12 сентября в 03:35
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NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Происшествия
Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Футбол
«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Байер»
В матче 4-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер».
Спорт-Экспресс 11:22
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:17
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Кино
Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети
Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости вчера в 01:28
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Гаджеты
Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.
МонаВиста 08:15
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).
РИА Новости 11:28
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Киберспорт
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
По словам обладателей ПК-версии, Borderlands 3 на низких настройках графики серьезно нагружает процессор даже на мощных компьютерах.
CyberSport.ru вчера в 08:05
Здоровье
Названы простые способы профилактики рака кишечника
Известия вчера в 12:47
Общество
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Наука
Донорские клетки костного мозга помогли мышам забеременеть
Анализ костного мозга реципиентов показал, что донорские клетки активно заселяют освободившуюся нишу и животные становятся химерами.
N+1 вчера в 05:06
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06