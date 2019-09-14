Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal

Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
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«Газпром» снизил поставки через OPAL

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