Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal

Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
Читать в источнике
Комментировать337

Подробнее о событии

«Газпром» снизил поставки через OPAL

РИА Новостивчера в 02:40

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

ТАССвчера в 04:45

Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу

RT на русскомвчера в 10:09

«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»

Эхо Москвывчера в 05:03

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

News.ruвчера в 05:56

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБКвчера в 05:01

Регулятор ФРГ запретил «Газпрому» использовать допмощности OPAL

Радио Sputnik13 сентября в 09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

ФАН вчера в 03:18
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика

США обвинили Иран в нападении на предприятия Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападении на несколько предприятий национальной нефтяной компании Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 23:35
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС вчера в 10:12
Наука

Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты

Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Общество

В Кемерове открыли сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня»

«Сквер ангелов» в Кемерове на месте снесенного торгового центра «Зимняя вишня» открыли спустя полтора года после пожара, в котором погибли 60 человек, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 22:21
Политика

Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru 13 сентября в 19:56
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости 13 сентября в 18:07
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.
Известия вчера в 10:39
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 12 сентября в 01:42
Армия и оружие

ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.
Вести.Ru вчера в 22:12
Экономика

Силуанов пообещал сокращать число чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru 13 сентября в 04:48
Армия и оружие

Названы два сценария начала ядерной войны России и США

Война с использованием ядерного оружия между Россией и США может начаться по двум наиболее вероятным сценариям.
Российская газета вчера в 14:27
Происшествия

В Якутии экипаж вертолета перестал выходить на связь

В Якутии начали поиски вертолета с тремя людьми на борту после того, как пилот перестал выходить на связь, сообщает в воскресенье региональное управление МЧС России.
Интерфакс 01:37
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал творчество Билли Айлиш и Монеточки

Российский певец и композитор Юрий Лоза подверг критике американскую исполнительницу Билли Айлиш и российскую артистку Монеточку.
Политическая Экспертиза вчера в 22:30
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Экономика

Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия

Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
Коммерсантъ 00:47
Авто

Базовая Skoda Rapid для России подорожала на 115 тыс. рублей

Автоновости дня 13 сентября в 06:18
Культура

Жизнь рыб

В России не принято вспоминать черные дни истории, если трагедия произошла после марта 2000 года.
Новости Югры 13 сентября в 02:00
Происшествия

В Крыму три человека пострадали от нападения волков

Российская газета вчера в 11:34
Армия и оружие

Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС

В России испытывают «наземный АВАКС» с элементами искусственного интеллекта.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие

Экспедиционный корабль ВМС США вошел в Черное море

Экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря.
Российская газета 01:28
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

РБК вчера в 15:15
Авто

Hongqi представил во Франкфурте две новинки

На своем стенде во Франкфурте китайский автомобильный бренд представил две концепции: электрический кроссовер Hongqi E115 и гибридный суперкар S9.
32CARS.ru вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак

Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста вчера в 07:32
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
РИА Новости 01:33
Футбол

«Спартак» проиграл «Уралу» на своем поле

Московский "Спартак" снова проиграл "Уралу" Дмитрия Парфенова.
Московский Комсомолец вчера в 11:32
Наука

Человеческие тела двигаются после смерти

После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru вчера в 13:16
Политика

В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов

Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС 13 сентября в 16:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное