Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal

Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
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«Газпром» снизил поставки через OPAL

РИА Новости02:40

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

ТАСС04:45

Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу

RT на русском10:09

«Газпром» снижает поставки газа через Opal

ПРАЙМ02:24

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

News.ru05:56

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБК05:01

«Газпром» по решению суда нарастил прокачку через газопровод NEL

Интерфакс01:41
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
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