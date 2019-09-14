Энергетика
Газета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal
Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
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В Армении при нападении медведя погиб польский турист
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Число жертв аварии с автобусом под Ярославлем выросло до восьми
Количество погибших в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля на дороге Ярославль-Иваново в Ярославской области увеличилось до восьми, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.
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Регион online вчера в 09:00
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РИА Новости вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил вероятность выздоровления Анастасии Заворотнюк
Medical Note вчера в 21:44
Политика
Обиделись на Мединского. Посла России вызвали в МИД Чехии
Ссылаясь на Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, заместитель чешского министра иностранных дел Алеш Хмеларж заявил, что Прага выполняет соглашение, а Москва — нет, и выразил в адрес РФ протест.
REGNUM вчера в 20:41
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Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.
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Финансы
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Талибы приехали для переговоров в Россию после срыва их визита в США
Делегация представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) приехала в Москву для переговоров по вопросу о выводе американских войск из Афганистана после отменившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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Хоккей
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
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Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.
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Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
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Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
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В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
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NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
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Посольство РФ призвало Лондон не вносить раскол в украинское общество
«Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть наконец конструктивную роль в процессе национального примирения», — заявили в посольстве РФ.
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Власти США планируют ограничить продажу электронных сигарет
Власти США планируют ограничить продажу электронных сигарет и курительных смесей с ароматическими добавками.
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