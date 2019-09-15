Политика
Sputnik Литва«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости. Немецкое Федеральное сетевое агентство запретило использовать дополнительные мощности для приема газа от "Северного потока".
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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русскомвчера в 10:09
«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвывчера в 05:03
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Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
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Индия планирует покорить космос. Планы обширны
Первую космическую станцию Индия для изучения Солнца Aditya L1 весом полторы тонны запланировала вывести в точку Лагранжа в 2020 году.
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Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 13 сентября в 08:19
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Realme выпустит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
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Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
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В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 03:55
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В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
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Коммерсантъ 10:47
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Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
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В Калининградской области туриста смыло волной в море
РИА Новости 16:07
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Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
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Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
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Армия и оружие
В НАТО завершили создание «Черного шершня»
Lenta.ru 13 сентября в 02:18
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Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Российская газета 10:45
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Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
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Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
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Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Два спортивных достижения российской фигуристки Александры Трусовой попали на страницы книги мировых рекордов.
News.ru 02:08
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Кардиолог назвал опасные для сна позы
Газета.Ru 16:04
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Глава совета директоров и совладелец «Альфа-банка» Петр Авен рассказал о содержании встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.
Политическая Экспертиза 16:27
Политика
Путин проведет переговоры с Роухани на саммите в Анкаре
Ранее сообщалось, что президент РФ намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре.
ФАН 13 сентября в 10:46
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В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
«В связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений принято решение о закрытии затворов КЗС от наводнений»,— говорится в сообщении ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Коммерсантъ 11:12
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
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Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
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Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей
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ИнфоСМИ 12 сентября в 03:27
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Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
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Шоу-бизнес
СМИ сообщили об отравлении Михаила Галустяна
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» дозвонился до помощницы Галустяна, однако комментировать ситуацию с отравлением артиста она отказалась.
Говорит Москва 09:12
Авто
Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU 13 сентября в 01:36