Политика

Sputnik ЛитваSputnik Литва«Газпром» сократил поставки газа через Opal

Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости. Немецкое Федеральное сетевое агентство запретило использовать дополнительные мощности для приема газа от "Северного потока".
Читать в источнике
Комментировать344

Подробнее о событии

Газопровод OPAL

РИА Новости09:37

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

ТАССвчера в 04:45

Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу

RT на русскомвчера в 10:09

«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»

Эхо Москвывчера в 05:03

«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

Ведомости16:51

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

News.ruвчера в 05:56

Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши

Вести.Ru13:42
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru 17:45
Авто

Cadillac показал обновленный седан CT4

Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Космос

Индия планирует покорить космос. Планы обширны

Первую космическую станцию Индия для изучения Солнца Aditya L1 весом полторы тонны запланировала вывести в точку Лагранжа в 2020 году.
Красная весна 17:51
Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 13 сентября в 08:19
Гаджеты

Realme выпустит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой

UfacityNews.ru 13 сентября в 05:05
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
Политика

В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 03:55
Политика

В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону

Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Общество

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

РБК вчера в 23:59
Политика

Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Происшествия

В Калининградской области туриста смыло волной в море

РИА Новости 16:07
Общество

На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки

Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Гаджеты

Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу

В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Происшествия

Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой

Газета.Ru 16:55
Армия и оружие

В НАТО завершили создание «Черного шершня»

Lenta.ru 13 сентября в 02:18
Происшествия

Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию

Российская газета 10:45
Политика

Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
Здоровье

Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году

В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Фигурное катание

Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Два спортивных достижения российской фигуристки Александры Трусовой попали на страницы книги мировых рекордов.
News.ru 02:08
Здоровье

Кардиолог назвал опасные для сна позы

Газета.Ru 16:04
Политика

Банкир Авен рассказал о содержании встреч с Путиным

Глава совета директоров и совладелец «Альфа-банка» Петр Авен рассказал о содержании встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.
Политическая Экспертиза 16:27
Политика

Путин проведет переговоры с Роухани на саммите в Анкаре

Ранее сообщалось, что президент РФ намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре.
ФАН 13 сентября в 10:46
Общество

В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

«В связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений принято решение о закрытии затворов КЗС от наводнений»,— говорится в сообщении ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Коммерсантъ 11:12
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Кино

Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается

Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Авто

Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей

Производитель кальянов Ramsmobile привез на автосалон во Франкфурт проект своего нового внедорожника.
ИнфоСМИ 12 сентября в 03:27
Шоу-бизнес

Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»

На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости вчера в 08:13
Шоу-бизнес

СМИ сообщили об отравлении Михаила Галустяна

Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» дозвонился до помощницы Галустяна, однако комментировать ситуацию с отравлением артиста она отказалась.
Говорит Москва 09:12
Авто

Сертификацию автосервисов предложили ввести в России

В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU 13 сентября в 01:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное