Энергетика
РЕН ТВОграничение газопровода OPAL для «Газпрома» вступило в силу
Оператор газопровода OPAL ограничил использование мощностей для "Газпрома" с начала газовых суток 14 сентября, в 7:00 мск. С этого момента российская компания сможет использовать 15,86 млн кВт.ч в час, что равно 36,8 млн куб. м в сутки, или 12,3 млрд кубометров в годовом исчислении.
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«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвы14 сентября в 05:03
«У „Газпрома“ есть альтернатива»: Стало известно, когда поток газа из России по OPAL будет ограничен
Царьград13 сентября в 18:57
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
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