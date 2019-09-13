Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.

Политика В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Армия и оружие В учениях «Центр-2019» примут участие более 128 тысяч военных Более 128 тысяч военных примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Политика Чемезов: Superjet может получить российское название Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Экономика Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Общество Названа самая высокооплачиваемая профессия в России В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.

Политика Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса, об этом заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.

Политика Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».

Наука Человеческое тело может долго двигаться после смерти Ученые рассказали, что человеческие тела могут на протяжении длительного времени после смерти менять свое положение.

Здоровье Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга Кандидат медицинских наук, нейрохирург Алексей Кащеев назвал симптомы рака головного мозга.

Теннис Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась Один из поклонников предложил немке Андреа Петкович сняться в порно, теннисистка не отвергла предложение.

Авто Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре Компания Hyundai выпустит в продажу обновлённый Solaris в октябре.

Политика Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Политика Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.

Происшествия Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.

Игры На TGS 2019 рассказали первые подробности об игре Fairy Tail по аниме «Хвост феи» В рамках Tokyo Game Show 2019 Koei Tecmo поделилась новой информацией о грядущей игре Fairy Tail по мотивам одноимённого аниме.

Общество Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.