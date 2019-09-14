Политика
Газета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal
Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
Читать в источнике
Оценить198
Подробнее о событии
Показать все источники
Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русскомвчера в 10:09
«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвывчера в 05:03
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
Энергетика
Названы сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия может потратить несколько недель на восстановление поставок нефти после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы, сообщает Reurets.
REGNUM 09:09
Шоу-бизнес
Лена Ленина призвала молиться за Анастасию Заворотнюк
Писательница и модель Лена Ленина в Instagram попросила своих поклонников о помощи.
Телепрограмма 07:02
Политика
В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru вчера в 03:52
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:21
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» доставлять газ вместо газопровода OPAL
«Если „Газпром“ хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся», — написал он в Facebook.
Евразия Daily вчера в 09:38
Религия
Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»
Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.
РБК 08:44
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон-раскладушку с 512 ГБ памяти
Samsung разрабатывает новую модель смартфона-раскладушки Samsung W2020 с 512 ГБ памяти и, возможно, с UFC 3.0.
Ferra вчера в 05:51
Общество
В Петербурге из-за надвигающегося шторма закроют дамбу
Российская газета 08:53
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов
В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском 09:00
Происшествия
В Крыму волки нападали на троих людей
Piter.tv вчера в 11:22
Происшествия
В Красноярске жильцов вернут в поврежденный хлопком дом
РИА Новости 08:51
Футбол
«Оренбург» вырвал победу над «Рубином»
"Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Политика
РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»
Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес
Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с процедурой ЭКО
ФАН 13 сентября в 20:06
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Хоккей
Каменский: НХЛ дала Кузнецову шанс, отстранив его лишь на три матча
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов должен воспользоваться шансом, который дала ему лига, отстранив лишь на три матча регулярного чемпионата.
ТАСС вчера в 13:51
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Общество
Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения
Lenta.ru вчера в 13:08
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Evo-rus.com 13 сентября в 11:40