Энергетика
Газета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal
Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
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Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей
RT на русском 15:27
Политика
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РБК вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске
Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
Время Пресс вчера в 06:13
Волейбол
Сборная России обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы встречалась с командой Македонии.
Metaratings 13:09
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Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
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Барселона — Валенсия 3:1 (2-й тайм)
Матч ТВ 15:00
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Андрей Малахов спародировал Собчак в ванной голым
После появления на Первом канале рекламы новой передачи с Ксенией Собчак, где телеведущая намекнула на то, что программа будет выходить параллельно с шоу "Привет, Андрей", его ведущий Андрей Малахов выложил в своем инстаграме ответный видеоролик, в котором при свечах лежит с женой в ванне и отвечает по телефону.
Газета.Ru 15:00
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Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак
Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ 09:51
Происшествия
Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте
На юге Турции в Анталье два россиянина пострадали из-за несчастного случая при парасейлинге - полете на парашюте за катером.
Газета.Ru 14:58
Космос
Высоту орбиты МКС увеличат на километр
Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
ТК Звезда вчера в 18:10
Экономика
Украина возьмет кредит у МВФ в размере $5 млрд
Власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд.
Известия 14:03
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Религия
РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей
В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции.
Российская газета 13:59
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца заложат в 2020 году в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) планируют заложить уже в 2020 году.
Дни24 11 сентября в 03:06
Происшествия
Нападение дронов на НПЗ в Саудовской Аравии попало на видео
Ранее появилась информация, что в результате атаки, которая была проведена с помощью дронов, пострадали два крупных нефтеперерабатывающих завода, где вспыхнули пожары.
Российская газета 15:35
Космос
Крымский астроном впервые в мире открыл межзвездную комету
Астроном с Крымского полуострова Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную ракету.
ТК Звезда 14:43
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил позицию Киева по транзитному контракту с РФ
Попытки "Газпрома" заключить новый транзитный контракт на прежних условиях будут встречены требованием компенсации со стороны Незалежной, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции.
Life.ru 11 сентября в 15:18
Космос
В США оборудовали мини-отель в капсуле для Марса
На севере американского штата Нью-Йорк оборудовали мини-отель в капсуле, построенной для жизни на Марсе, сообщает портал «Вести.ру».
МИР 24 вчера в 07:53
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
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Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
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Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Фото Кайли Дженнер для Playboy появились в сети
На днях самая молодая миллиардерша в мире и сестричка Ким Кардашьяе Кайли Дженнер анонсировала в своем инстаграм фотосессию для Playboy.
Paparazzi.ru 03:25
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
МИР 24 вчера в 23:52
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В Армении при нападении медведя погиб польский турист
Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости 13:34
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
РБК 03:58