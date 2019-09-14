Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.

Политика ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Авто Названа дата премьеры первого электрокара Mazda Компания Mazda планирует представить свой первый серийный электрокар на автосалоне в Токио, который пройдет в октябре.

Общество Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.

Шоу-бизнес Внучка Боярского показала фото в мини-платье 20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.

Политика В Израиле проходят вторые в году парламентские выборы В течение недели после публикации официальных итогов голосования президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет, и поручит сформировать новый кабинет тому из депутатов, кто, по мнению главы государства, имеет предпочтительные шансы создать коалицию, опирающуюся на поддержку парламентского большинства.

Политика В Сети высмеяли уснувшего на заседании рады Порошенко Пользователи социальных сетей посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который, предположительно, уснул на заседании Верховной рады.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Армия и оружие Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими.

Происшествия В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.

Кино Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».

Политика Дональд Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном Комментируя возможную причастность Тегерана к атаке дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, американский лидер отметил, что «это выглядит именно так».

Общество Дочь главы Чечни открыла бутик в Москве В понедельник вечером в Москве открывается первый бутик Дома моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, передает ТАСС.