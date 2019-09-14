Энергетика
Газета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal
Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
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«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвы14 сентября в 05:03
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Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
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В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Авто
Названа дата премьеры первого электрокара Mazda
Компания Mazda планирует представить свой первый серийный электрокар на автосалоне в Токио, который пройдет в октябре.
AutoNews 02:37
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Общество
Актеры запустили флешмоб в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова
Интерфакс 03:50
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Политика
В Израиле проходят вторые в году парламентские выборы
В течение недели после публикации официальных итогов голосования президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет, и поручит сформировать новый кабинет тому из депутатов, кто, по мнению главы государства, имеет предпочтительные шансы создать коалицию, опирающуюся на поддержку парламентского большинства.
РИА Новости вчера в 17:36
Происшествия
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана
РИА Новости 02:54
Хоккей
Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив»
Вести.Ru вчера в 14:48
Политика
В Сети высмеяли уснувшего на заседании рады Порошенко
Пользователи социальных сетей посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который, предположительно, уснул на заседании Верховной рады.
Известия вчера в 23:43
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
Армия и оружие
Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок
Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими.
Пятый канал 15 сентября в 22:27
Наука
В Швейцарии специалисты создали чувствительные протезы ног
RuNews24.ru 02:12
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Происшествия
В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы
В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.
REGNUM 01:25
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей вчера в 05:33
Политика
Дональд Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном
Комментируя возможную причастность Тегерана к атаке дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, американский лидер отметил, что «это выглядит именно так».
RuNews24.ru 01:27
Общество
Дочь главы Чечни открыла бутик в Москве
В понедельник вечером в Москве открывается первый бутик Дома моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 11:42
Происшествия
В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку
Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.
RT на русском 00:46