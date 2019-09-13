Энергетика
Газета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal
Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русском14 сентября в 10:09
Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа
Комсомольская правда14 сентября в 08:15
Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
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