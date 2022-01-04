РИА Новости«Газпром» снизил транзит газа через Украину до 52,5 миллиона кубометров в сутки"Газпром" снизил транзит газа по украинскому маршруту до почти двухлетнего минимума, сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.РИА Новости"Газпром" в 2021 году прокачал через Украину почти на 30% газа меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019 году.ТАССМакогон оценивает объем поставок газа через Украину в прошлом году в размере 145 млрд кубометров.Московский КомсомолецСам Макогон в прошлом октябре предложил России продлить газовый транзитный контракт не дожидаясь окончания действующего.ПРАЙМЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомНародные новостиЦентральная Служба НовостейИА Красная ВеснаLife.ruФАНПрофильRuBaltic.RuВечерняя МоскваNewInformГазета.RuИзвестияЭкономика сегодняВоенное обозрениеКомсомольская правдаРБКПодробнее о событииТранзит газа пошел на убыль: на Украине ждут снижения объемовМосковский Комсомолецвчера в 08:35Украина заявила о сокращении транзита российского газа через страну в 2021 годуЭкономика сегодня3 января в 07:55«Газпром» снизил объёмы транзита газа через УкраинуRT на русскомвчера в 06:19Без объяснения причин снижен транзит газа через Украину, заявили в КиевеИА Красная Веснавчера в 07:16«Оператор ГТС Украины»: РФ с начала года снизила транзит газа до 52,5 миллионов кубометров в суткиПРАЙМвчера в 05:02«Газпром» снизил транзит газа через Украину до 52,5 миллиона кубометров в суткиРИА Новостивчера в 06:44Снижение объемов прокачки газа через украинскую ГТС стало серьезной проблемой для КиеваФАН3 января в 07:20Показать ещёОценить479Поделиться