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«Газпром» снизил транзит газа через Украину до 52,5 миллиона кубометров в сутки

"Газпром" снизил транзит газа по украинскому маршруту до почти двухлетнего минимума, сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости
"Газпром" в 2021 году прокачал через Украину почти на 30% газа меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019 году.
ТАСС
Макогон оценивает объем поставок газа через Украину в прошлом году в размере 145 млрд кубометров.
Московский Комсомолец
Сам Макогон в прошлом октябре предложил России продлить газовый транзитный контракт не дожидаясь окончания действующего.
ПРАЙМ

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