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«Газпром» снизил транзит газа через Украину до 52,5 миллиона кубометров в сутки

"Газпром" снизил транзит газа по украинскому маршруту до почти двухлетнего минимума, сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости
Всего же в 2021 году российская сторона прокачала через Украину на 30 процентов меньше газа, чем годом ранее.
Российская газета
Тем временем, транзит газа из РФ через Украину в Словакию сократился на 26%.
Аргументы и Факты
Бумага устанавливала, что российская компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Компания

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