Энергетика

ФАНФАН«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое

В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров. Данные о «фактических потоках газа» опубликованы на официальном сайте компании.
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Транзит российского газа в Европу через территорию Украины в январе снизился в три раза — на 70% — и составил 2,65 млрд куб. м, пишет 3 февраля «РИА Новости» со ссылкой на данные о «фактических потоках газа» на сайте
 «Газпрома».
Известиявчера в 15:04

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«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

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