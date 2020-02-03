Энергетика
ФАН«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое
В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров. Данные о «фактических потоках газа» опубликованы на официальном сайте компании.
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с чего всё началось
Транзит российского газа в Европу через территорию Украины в январе снизился в три раза — на 70% — и составил 2,65 млрд куб. м, пишет 3 февраля «РИА Новости» со ссылкой на данные о «фактических потоках газа» на сайте «Газпрома».Известиявчера в 15:04
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Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину
RT на русскомвчера в 16:01
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
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