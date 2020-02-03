с чего всё началось

В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров. Данные о «фактических потоках газа» опубликованы на официальном сайте компании.

Общество Чувашия в 2019 году попала в «красную» зону свободы интернета Всего авторы доклада зафиксировали 438981 (в 2018 году — 662842) отдельный случай вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (434275), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.

Здоровье Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.

Культура «Первый канал» отказался от трансляции «Оскара» «Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.