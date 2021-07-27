Оливия Кук из поделилась своим мнением о роли в «Доме Дракона»

Вкратце поговорив о приквеле с Collider, Кук рассказала, что конфликт между королевой Алисент и принцессой Рейнирой будет не односторонним — Оливия уверена, что ее персонаж явно претендует на звание главного антагониста.