"Газпром" не стал бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. Всего на аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 миллиона кубометров в сутки.
В воскресенье в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР заявили о том, что Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе.
Вкратце поговорив о приквеле с Collider, Кук рассказала, что конфликт между королевой Алисент и принцессой Рейнирой будет не односторонним — Оливия уверена, что ее персонаж явно претендует на звание главного антагониста.
Студия The Coalition (серия Gears of War) представила техническую демоверсию Alpha Point, созданную на ранней версии движка Unreal Engine 5. Презентация прошла в рамках конференции игровых разработчиков GDC 2021.
Обладательница ряда премий «Золотой граммофон» и почетного звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира», финалистка «Фабрики звезд — 6» и организатор этнического фестиваля «Музыка наших сердец» — Зара закрепила за собой репутацию не только певицы, но общественного и культурного деятеля.