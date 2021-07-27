"Газпром" не стал бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. Всего на аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 миллиона кубометров в сутки.
Вторая линия производства лекарств "Озон Фарм", на которой будут выпускать препарат "Арепливир" для лечения пациентов с коронавирусом, запущена в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти", сообщили в правительстве Самарской области.
В Минобороны Армении, в свою очередь, сообщили, что ВС Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, есть потери с обеих сторон, передает «Sputnik Армения» со ссылкой на ведомство.
Полковник Николай Баталов, прошедший первую чеченскую войну, рассказал «Ленте.ру» историю его знаменитого интервью журналисту Александру Невзорову, в котором офицер эмоционально прошелся по командованию, отправлявшему в Грозный неподготовленных срочников — не умеющих воевать в городе солдат и «снайпера с пять с половиной зрения».
Следственно-оперативная группа вылетела в природный парк "Ергаки" в Красноярском крае, где медведь напал на туристов, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.