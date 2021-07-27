Ветеран рассказал историю знаменитого интервью Невзорову о войне в Чечне

Полковник Николай Баталов, прошедший первую чеченскую войну, рассказал «Ленте.ру» историю его знаменитого интервью журналисту Александру Невзорову, в котором офицер эмоционально прошелся по командованию, отправлявшему в Грозный неподготовленных срочников — не умеющих воевать в городе солдат и «снайпера с пять с половиной зрения».