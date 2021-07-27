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«Газпром» снова не стал увеличивать транзит газа через Украину

«Газпром» не стал бронировать новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на август, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.
Коммерсантъ
«Газпром», как ожидается, будет прокачивать в августе через украинскую ГТС примерно 124 млн кубометров газа в сутки.
Аргументы и Факты
Действующий договор предусматривает прокачку через Украину 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно.
Lenta.ru
Единственным участником аукционов на дополнительные украинские мощности является "Газпром".
Российская газета

С чего всё началось

«Газпром» не стал бронировать на август дополнительные мощности для транзита газа через Украину

"Газпром" не стал бронировать на август дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. Всего на аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 миллиона кубометров в сутки.
РИА Новостивчера в 08:03

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«Газпром» не стал бронировать на август новый объем допмощностей для транзита газа через Украину

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