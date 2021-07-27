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«Газпром» снова не стал увеличивать транзит газа через Украину

«Газпром» не стал бронировать новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на август, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.
Коммерсантъ
-> Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на август прерываемые транзитные мощности в объеме 63,7 миллиона кубометров газа в сутки.
Finam.Ru
Нежелание компании покупать негарантированные мощности (обычно предлагаются с дисконтом) по цене гарантированных украинские газовики уже традиционно называют "шантажом" Европы.
Интерфакс
«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам», — сказал глава компании Алексей Миллер.
Lenta.ru

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«Газпром» снова не стал увеличивать транзит газа через Украину

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«Газпром» не стал бронировать транзитную мощность через Украину

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