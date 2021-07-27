Врач в красках расписала мольбы пациентов, переносящих коронавирус в тяжёлой форме, о введении им вакцины перед интубацией (введение в трахею спецтрубки, помогающей человеку дышать), сообщает ИА «Башинформ».
Владислав Ларин сегодня вышел в финал в весовой категории свыше 80 кг, обеспечив себе медаль, что позволило сборной России по тхэквондо стать досрочным чемпионом в медальном зачёте на Олимпиаде-2020 в Токио.
Согласно информации пресс-службы ЗВО, расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» отработали скрытную передислокацию в указанные позиционные районы, развернули транспортно-заряжающие машины и пусковые установки, после чего подготовили данные для атаки и выполнили ракетные удары.