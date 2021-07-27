Сборная России по тхэквондо впервые в истории выиграла медальный зачёт Олимпиады

Владислав Ларин сегодня вышел в финал в весовой категории свыше 80 кг, обеспечив себе медаль, что позволило сборной России по тхэквондо стать досрочным чемпионом в медальном зачёте на Олимпиаде-2020 в Токио.