В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали, которая является одним из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома".
В случае успешного завершения пилотного проекта Nikola планирует поставить TTSI в течение двух лет 100 грузовиков с нулевым выбросом — 30 электрических Tre BEV в 2022 году и 70 водородных моделей Tre FCEV в 2023 году.
Новое исследование позволит улучшить будущие миссии на спутнике Земли Специалисты из Европейского космического агентства откроют капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году в ходе миссии на аппарате «Аполлон-17».