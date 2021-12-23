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«Газпром» снова не забронировал мощности газопровода Ямал—Европа

"Газпром" так и не забронировал на четверг мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform.
РИА Новости
В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали, которая является одним из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома".
Finam.Ru
21 декабря стало известно о начале реверсных поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.
RT на русском
Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости

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