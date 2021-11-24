Будьте в Плюсе

«Газпром» согласился в виде исключения предоставить Молдавии отсрочку по оплате за газ

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания в виде исключения согласилась предоставить Молдавии отсрочку по оплате за газ.
ПРАЙМ
-> В понедельник Куприянов заявил, что "Газпром" через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж за текущие поставки.
Finam.Ru
В свою очередь, руководство "Молдовагаза" обратилось к правительству и попросило займ на осуществление платежа "Газпрому" в размере около 74 миллионов долларов.
ПРАЙМ
В свою очередь, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 24 ноября направила парламенту страны просьбу об экстренном выделении средств для погашения задолженности за газ перед «Газпромом».
RT на русском

Подробнее о событии

Эксперт Гривач назвал причины «злонамеренного» отказа Молдавии платить за российский газ
Banki Loans07:01
«Газпром» в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставки
Интерфаксвчера в 09:01
Самое цитируемое
«Газпром» согласился дать Молдавии два дня отсрочки в оплате поставок газа
РИА Новостивчера в 09:18
Молдавия и «Газпром» договорились об отсрочке оплаты поставок газа. Факты
ТАССвчера в 10:54
«Газпром» согласился дать отсрочку Молдавии по выплате долгов за поставки газа
RT на русскомвчера в 12:07
«Газпром» в виде исключения решил не прекращать поставки газа в Молдавию
РБКвчера в 09:13
«Газпром» дал Молдавии отсрочку на погашение долга
Smotrim.ruвчера в 09:13

Интересное