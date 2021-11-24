ПРАЙМ«Газпром» согласился в виде исключения предоставить Молдавии отсрочку по оплате за газПредставитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания в виде исключения согласилась предоставить Молдавии отсрочку по оплате за газ.ПРАЙМ-> В понедельник Куприянов заявил, что "Газпром" через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж за текущие поставки.Finam.RuВ свою очередь, руководство "Молдовагаза" обратилось к правительству и попросило займ на осуществление платежа "Газпрому" в размере около 74 миллионов долларов.ПРАЙМВ свою очередь, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 24 ноября направила парламенту страны просьбу об экстренном выделении средств для погашения задолженности за газ перед «Газпромом».RT на русскомЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналSmotrim.ruТВ ЦентрНТВДума ТВПятый каналИзвестияМИР 24Daily MoscowРЕН ТВМолваRT на русскомRuBaltic.RuЦарьградИА Красная ВеснаРБКREGNUMЕвразия.ЭкспертНевские НовостиНезависимая ПрессаЭкономика сегодняНовостной фронтИзвестияИноСМИКомсомольская правдаФАНLife.ruПодробнее о событииЭксперт Гривач назвал причины «злонамеренного» отказа Молдавии платить за российский газBanki Loans07:01«Газпром» в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставкиИнтерфаксвчера в 09:01Самое цитируемое«Газпром» согласился дать Молдавии два дня отсрочки в оплате поставок газаРИА Новостивчера в 09:18Молдавия и «Газпром» договорились об отсрочке оплаты поставок газа. ФактыТАССвчера в 10:54«Газпром» согласился дать отсрочку Молдавии по выплате долгов за поставки газаRT на русскомвчера в 12:07«Газпром» в виде исключения решил не прекращать поставки газа в МолдавиюРБКвчера в 09:13«Газпром» дал Молдавии отсрочку на погашение долгаSmotrim.ruвчера в 09:13Показать ещёОценить3,2KПоделиться