Экономика

РБКРБК«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд

Ранее о согласии России выплатить $3 млрд заявлял помощник президента Украины Андрей Ермак. Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме». Информацию о такой сумме РБК подтвердил представитель концерна Сергей Куприянов.
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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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