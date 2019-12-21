Экономика

РБКРБК«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд

Ранее о согласии России выплатить $3 млрд заявлял помощник президента Украины Андрей Ермак. Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме». Информацию о такой сумме РБК подтвердил представитель концерна Сергей Куприянов.
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Piter.tvвчера в 05:46

Украина назвала срок выплаты «Газпромом» долга

ГЛАС.RUвчера в 06:35
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Эксперт дал прогноз по валютному рынку России в 2020 году

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«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
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Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета 21:50
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NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
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В Польше оценили слова Путина о причинах Второй мировой войны

В Варшаве прокомментировали слова президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны.
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В Росприроднадзоре назвали экологические «горячие точки» России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала наиболее проблемные с точки зрения экологии российские регионы.
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Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

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Первый SSJ-100 с законцовками крыла пополнил парк «Северстали»

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На Камчатке при падении автобуса в кювет пострадали три человека

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Представители венесуэльской оппозиции совершили нападение на воинскую часть и похитили хранившееся там оружие.
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Названо количество половых актов, чтобы избежать рака простаты

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Общество

России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
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Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
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В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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Железнодорожную часть Крымского моста проверил кот Мостик

Кот по кличке Мостик проверил окончание строительства железнодорожной части Крымского моста.
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Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
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Зюганов не исключил досрочных выборов президента

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Фракция "Европейская солидарность" в парламенте потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, заявил бывший президент Украины и глава политсилы Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".
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