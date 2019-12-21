Экономика
РБК«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд
Ранее о согласии России выплатить $3 млрд заявлял помощник президента Украины Андрей Ермак. Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме». Информацию о такой сумме РБК подтвердил представитель концерна Сергей Куприянов.
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Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили
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Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян
Новогодний стол подорожал за счет увеличения цен на сыры - 11,17%, сливочное масло - на 10,36% и апельсины - на 10,87%.
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Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
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Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Политика
Власти Венесуэлы заявили о нападении оппозиции на воинскую часть
Власти Венесуэлы заявили о нападении оппозиции на одну из воинских частей на юге страны.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
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На Украине осуждена дезертировавшая из ДНР ополченка-предательница
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Спорт
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Происшествия
В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны» в Примере
Футболисты "Реала" сыграли вничью с "Атлетиком" в матче 18-го тура чемпионата Испании.
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Эксперты назвали самые закредитованные регионы России
Эксперты назвали самые закредитованные регионы России, на первом месте оказалась Калмыкия.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Здоровье
Врачи рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье
Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но от крепкого спиртного лучше отказаться и не злоупотреблять даже слабоалкогольными напитками, так как полностью безопасной дозы алкоголя не существует, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Происшествия
Четыре человека ранены в результате стрельбы в Приморье
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, в результате ЧП были ранены четыре местных жителя.
Общество
Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Транспорт
Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста
Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Армия и оружие
Американские военные перебросили крупную партию вооружения на Украину
На Украину из США переброшена крупная партия вооружения, об этом сообщает телеграмм канал Сварщики, известный своими инсайдами, которые всегда бывают верными.
Здоровье
Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Космос
Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку
21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Кино
Финальная часть киносаги «Звездные войны» возглавила российский прокат
Сильно отстал от лидеров проката мультфильм «Холодное сердце-2» набрав 68,6 млн рублей.
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.