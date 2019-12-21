Экономика
РБК«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд
Ранее о согласии России выплатить $3 млрд заявлял помощник президента Украины Андрей Ермак. Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме». Информацию о такой сумме РБК подтвердил представитель концерна Сергей Куприянов.
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Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Космос
Ученые рассказали о загадочной пропаже в небе больше сотни звезд
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
Футбол
Роналду проиграл в финале впервые с 2013 года
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Общество
Работники скорой помощи вышли на пикет в Новосибирске
В центре Новосибирска сотрудники скорой помощи вышли с плакатами, требуя повышения зарплаты. Протестующие собрались у театра «Глобус».
Политика
В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Интернет
«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов
С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.
Политика
В Хорватии завершился первый тур президентских выборов
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основная волна ЕГЭ начнется 25 мая. До конца июня предусмотрены дни пересдач и резервные дни по всем предметам.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Армия и оружие
The National Interest рассказал об артиллерии России и США
Как указывается в материале издания, исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США в последние десятилетия стала уступать российским вооружениям.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая ответила на призыв о закрытии «Аншлага»
Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая резко прокомментировала призыв экс-участницы Comedy Woman Елены Борщёвой о закрытии «никому не интересного» шоу.
Футбол
«Реал» дома разошелся миром с «Атлетиком»
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Общество
Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда
Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Министерстве обороны России была проведена крупная кадровая ротация, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
Гаджеты
Выяснились полные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite
На днях в Сеть попали качественные визуализации ожидаемого смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, которые открыли облик аппарата с разных сторон и показали его цветовые исполнения.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Актриса раз за разом купается во внимании поклонников. Виной тому не только творческие данные звезды, но и ее внешность.
Гаджеты
Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT
На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.
Политика
Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью
Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.