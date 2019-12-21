Экономика

РБКРБК«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд

Ранее о согласии России выплатить $3 млрд заявлял помощник президента Украины Андрей Ермак. Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме». Информацию о такой сумме РБК подтвердил представитель концерна Сергей Куприянов.
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«Нафтогаз» обозначил срок выплаты «Газпромом» $2,9 млрд

РБК21 декабря в 05:47

Глава украинского Минэнерго подтвердил выплату «Газпромом» $2,9 млрд

News.ru21 декабря в 06:10

Украина назвала срок выплаты «Газпромом» долга

ГЛАС.RU21 декабря в 06:35

Киев отзовет почти все газовые иски к России

ИА Новороссия21 декабря в 11:30
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Бетоновоз упал в Неву в Петербурге

ТАСС 00:36
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Космос

Ученые рассказали о загадочной пропаже в небе больше сотни звезд

Росбалт вчера в 16:47
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Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
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Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
RT на русском 00:00
Футбол

Роналду проиграл в финале впервые с 2013 года

Бомбардир.ру вчера в 23:33
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 21 декабря в 17:15
Общество

Работники скорой помощи вышли на пикет в Новосибирске

В центре Новосибирска сотрудники скорой помощи вышли с плакатами, требуя повышения зарплаты. Протестующие собрались у театра «Глобус».
News.ru вчера в 06:50
Политика

В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
ТК Звезда 21 декабря в 07:15
Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Комсомольская правда вчера в 22:34
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«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.
РБК 01:00
Политика

В Хорватии завершился первый тур президентских выборов

РБК вчера в 20:45
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

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Эхо Москвы 21 декабря в 13:01
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости вчера в 15:42
Армия и оружие

The National Interest рассказал об артиллерии России и США

Как указывается в материале издания, исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США в последние десятилетия стала уступать российским вооружениям.
RT на русском 21 декабря в 21:19
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая ответила на призыв о закрытии «Аншлага»

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая резко прокомментировала призыв экс-участницы Comedy Woman Елены Борщёвой о закрытии «никому не интересного» шоу.
Sibnet Новости вчера в 22:14
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«Реал» дома разошелся миром с «Атлетиком»

Газета.Ru вчера в 17:51
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Общество

Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда

Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 18:28
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Министерстве обороны России была проведена крупная кадровая ротация, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
Lenta.ru вчера в 20:42
Гаджеты

Выяснились полные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite

На днях в Сеть попали качественные визуализации ожидаемого смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, которые открыли облик аппарата с разных сторон и показали его цветовые исполнения.
3DNews вчера в 23:55
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Актриса раз за разом купается во внимании поклонников. Виной тому не только творческие данные звезды, но и ее внешность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Гаджеты

Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT

На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.
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Политика

Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Народные новости 20 декабря в 17:17
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
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Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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