Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники. В середине мая его закрыли на техническое обслуживание, срок возобновления его работы неизвестен.

СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

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