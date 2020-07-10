Энергетика

РБКРБКСМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники. В середине мая его закрыли на техническое обслуживание, срок возобновления его работы неизвестен.
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Газопровод «Голубой поток», по которому российский газ поставлялся в Турцию, простаивает с середины мая

Эхо Москвы19:08

Эксперт рассказал, почему России стал невыгоден газопровод «Голубой поток»

ПРАЙМ11:46

«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию

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Турции оказался ненужен газопровод из России

Рамблер11:42

МГП Голубой поток не возобновил работу после техобслуживания

Neftegaz.ru10:50

Названа причина простоя «Голубого потока»

Взгляд.ру11:49

СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

РБК16:45
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Происшествия

Задержанный по подозрению в убийствах Фургал отказался признать вину

Следственный комитет РФ подозревает Сергея Фургала в причастности к ряду тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей Хабаровского края и Амурской области, совершенных, предположительно, организованной преступной группой в период с 2004 по 2005 года.
Слово и Дело вчера в 22:06
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Общество

Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года

До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань 12:39
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Сиквел Superhot выйдет из раннего доступа в середине июля

Разработчики Superhot: Mind Control Delete объявили дату полноценного релиза игры — он состоится 16 июля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 12:56
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Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение

До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
Новые Известия вчера в 12:29
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Здоровье

Медведев выразил обеспокоенность бубонной чумой у границ России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на распространение бубонной чумы у границ России.
РЕН ТВ 06:36
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Общество

ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ 18:22
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Общество

В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Армия и оружие

США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35

США продадут Японии 105 истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает Reuters, общая сумма контракта составила свыше $23 млрд.
Деловое.ТВ 02:54
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Общество

ВОЗ допустила возврат ограничений из-за коронавируса в России

Мелита Вуйнович в интервью, предоставленном РИА Новости, сообщила о возможном возврате ограничений, введенных ранее с целью препятствования распространению коронавирусной инфекции в России.
SMINEWS в Иванове 00:23
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Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
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Общество

Назван самый опасный способ сжигания жиров

Для эффективного сжигания жиров с помощью велосипеда отлично подойдут загородные велодромы или парки с велодорожками.
РИА Новости 21:46
Происшествия

Уголовное преследование грозит сахалинцу, распространявшему фото парня, непричастного к убийству Вики Тепляковой

Сахалинца ложно обвинили в убийстве 8-летней Вики Тепляковой. Редакция ASTV.RU связалась с парнем.
АСТВ 22:50
Общество

В Хабаровском крае готовятся к митингам в поддержку Сергея Фургала

Коммерсантъ 19:07
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Происшествия

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП под Новосибирском

Два человека погибли и пять пострадали в массовом ДТП в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС 22:57
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Футбол

Джейми Каррагер: «„МЮ“ стоит задуматься о вратарской позиции. Де Хеа не вернется на былой уровень»

«Юнайтед» стоит задуматься о вратарской позиции. Слишком уж долго Де Хеа в слабой форме, чтобы называть это краткосрочным спадом.
Sports.ru 17:19
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Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
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Кино

Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»

Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
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Технологии

Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке

В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
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Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»

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Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити

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Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

РБК 09:26
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае

Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
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Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров

Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
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Три человека пострадали в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа

Три человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде.
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Слуцкий вспомнил о работе в сборной России

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает "Матч Премьер".
Газета.Ru 17:20
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Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

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Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии

Съемки телевизионного сериала "Властелин колец" возобновятся в Новой Зеландии.
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«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
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