Энергетика
РБКСМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники. В середине мая его закрыли на техническое обслуживание, срок возобновления его работы неизвестен.
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Происшествия
Задержанный по подозрению в убийствах Фургал отказался признать вину
Следственный комитет РФ подозревает Сергея Фургала в причастности к ряду тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей Хабаровского края и Амурской области, совершенных, предположительно, организованной преступной группой в период с 2004 по 2005 года.
Слово и Дело вчера в 22:06
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань 12:39
Игры
Сиквел Superhot выйдет из раннего доступа в середине июля
Разработчики Superhot: Mind Control Delete объявили дату полноценного релиза игры — он состоится 16 июля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 12:56
Политика
Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение
До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
Новые Известия вчера в 12:29
Здоровье
Медведев выразил обеспокоенность бубонной чумой у границ России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на распространение бубонной чумы у границ России.
РЕН ТВ 06:36
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ 18:22
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США продадут Японии 105 истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает Reuters, общая сумма контракта составила свыше $23 млрд.
Деловое.ТВ 02:54
Общество
ВОЗ допустила возврат ограничений из-за коронавируса в России
Мелита Вуйнович в интервью, предоставленном РИА Новости, сообщила о возможном возврате ограничений, введенных ранее с целью препятствования распространению коронавирусной инфекции в России.
SMINEWS в Иванове 00:23
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Общество
Назван самый опасный способ сжигания жиров
Для эффективного сжигания жиров с помощью велосипеда отлично подойдут загородные велодромы или парки с велодорожками.
РИА Новости 21:46
Происшествия
Уголовное преследование грозит сахалинцу, распространявшему фото парня, непричастного к убийству Вики Тепляковой
Сахалинца ложно обвинили в убийстве 8-летней Вики Тепляковой. Редакция ASTV.RU связалась с парнем.
АСТВ 22:50
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП под Новосибирском
Два человека погибли и пять пострадали в массовом ДТП в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС 22:57
Футбол
Джейми Каррагер: «„МЮ“ стоит задуматься о вратарской позиции. Де Хеа не вернется на былой уровень»
«Юнайтед» стоит задуматься о вратарской позиции. Слишком уж долго Де Хеа в слабой форме, чтобы называть это краткосрочным спадом.
Sports.ru 17:19
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
CT news 16:04
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания вчера в 10:45
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости вчера в 14:40
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv вчера в 00:43
Кино
Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити
Телеканал 360° 18:45
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском 10:48
Общество
Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров
Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
ТАСС 20:44
Происшествия
Три человека пострадали в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа
Три человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде.
RT на русском 22:56
Футбол
Слуцкий вспомнил о работе в сборной России
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает "Матч Премьер".
Газета.Ru 17:20
Происшествия
Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова
Известия вчера в 09:05
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
Съемки телевизионного сериала "Властелин колец" возобновятся в Новой Зеландии.
Труд 12:15
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25