Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Газпром» сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

"Газпром" планирует сохранить экспорт газа в дальнее зарубежье на уровне прошлых лет. Об этом сообщила зампред "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на конференции European Gas Conference в Вене.
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с чего всё началось

Газпровод «Северный поток 2» будет достроен российской стороной

Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российской стороной, сообщила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова ходе European Gas Сопfеrепсеа.
Интерфакс04:41

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Ущерба для качества не будет: о достройке «Северного потока — 2»

REGNUM08:00

«Северный поток 2» будет завершен российской стороной

Интерфакс - Россия04:24

«Газпром» сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

Российская газета07:20

Стало известно, кто достроит «Северный поток-2»

Росбалт05:17

«Газпром» планирует сохранить экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

ТАСС04:36

«Северный поток – 2» достроит российская сторона

Известия04:25

Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»

Комсомольская правда07:23
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Общество

Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
РИА Новости 08:06
Политика

В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.
РБК 09:31
Политика

ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
RT на русском 09:05
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Историка Соколова признали вменяемым

Коммерсантъ 07:06
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«Локомотив» через суд требует от Геркуса более 144 миллионов рублей

"Локомотив" подал иск к бывшему президенту и генеральному директору московского футбольного клуба Илье Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей, сообщается на сайте арбитражного суда Москвы.
РИА Новости 09:19
Политика

Зачем Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

В 2015 году Порошенко поставил на одну ступень Гитлера и Сталина, обвинив Германию и Советский Союз, в том, что "они развязали кровавую бойню Второй мировой войны и тогда попытались разделить и расколоть Европу".
Российская газета 02:44
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег знакомую продавщицу

По данным ведомства, вечером 27 января мужчина пришел в магазин, в котором работала женщина, облил ее бензином и поджег.
РБК 06:02
Происшествия

В Афганистане потерпел крушение самолет

Газета.Ru вчера в 07:28
Экономика

Рыбный экспорт России стал более доходным

Согласно таможенной статистике, в 2019 году в стоимостном выражении российский рыбный экспорт вырос на 6,27% и достиг $4,467 млрд (без учета поставок из-за таможенной территории РФ).
Интерфакс 25 января в 17:51
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru 09:25
Общество

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
REGNUM 08:42
Путешествия

Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Интерфакс 07:44
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Украина.ру 05:23
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри Российская теннисистка готовится к свадьбе с миллионером Александром Гилксом.
Экспресс газета 07:40
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru вчера в 04:05
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Культура

В «Ленкоме Марка Захарова» пройдёт вечер памяти Николая Караченцова

Inc-news.ru вчера в 08:30
Происшествия

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

РИА Новости 05:37
Единоборства

В Анапе Александр Емельяненко вышел на свободу

Бойца смешанного стиля Александра Емельяненко освободили из-под ареста. Он отсидел семь суток за мелкое хулиганство.
КП - Кубань 09:09
Общество

«Красное & белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов

Сеть «Красное & белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
Коммерсантъ 04:56
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Политика

Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в среду, 29 января, прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
RT на русском 08:02
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 03:17
Фигурное катание

В Германии позавидовали триумфу российских фигуристок на ЧЕ

Московский Комсомолец вчера в 03:59
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