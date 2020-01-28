Энергетика
Российская газета«Газпром» сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет
"Газпром" планирует сохранить экспорт газа в дальнее зарубежье на уровне прошлых лет. Об этом сообщила зампред "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на конференции European Gas Conference в Вене.
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с чего всё началось
Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российской стороной, сообщила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова ходе European Gas Сопfеrепсеа.Интерфакс04:41
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