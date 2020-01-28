Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Газпром» сохранит объемы экспорта газа в Европу

Российская компания «Газпром» намерена сохранить объемы экспорта газа в европейские государства на уровне прошлого года. Об этом сегодня сообщила гендиректор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова. Она рассказала, что в 2019 году «Газпром» поставил более 199,3 млрд. куб. м. топлива.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", – цитирует
 топ-менеджера "Интерфакс".
Утро.ruвчера в 06:41

Подробнее о событии

Ущерба для качества не будет: о достройке «Северного потока — 2»

REGNUMвчера в 08:00

«Северный поток – 2» достроит российская сторона

Известиявчера в 04:25

«Газпром» сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

Российская газетавчера в 07:20

Стало известно, кто достроит «Северный поток-2»

Росбалтвчера в 05:17

«Газпром» планирует сохранить экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

ТАССвчера в 04:36

Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»

Комсомольская правдавчера в 07:23

«Северный поток 2» будет завершен российской стороной

Интерфакс - Россиявчера в 04:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ вчера в 07:29
Политика

Нидерландские депутаты отменили визит в Россию

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию.
Московский Комсомолец вчера в 10:20
Экономика

ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 02:13
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag 03:01
Футбол

«Монако» в среду объявит о трансферах двух французских полузащитников

Как утверждает L’Equipe, о трансферах должно быть объявлено 29 января. За 21-летнего Фофана «Монако», как ожидается, заплатит 15 млн евро.
Sport24.ru 02:45
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Политика

Путин встретится в Москве с премьер-министром Баварии Зёдером

Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Маркусом Зёдером, который совершает рабочий визит в столицу РФ.
ТАСС вчера в 16:02
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
ТАСС 01:04
Происшествия

В Подмосковье отец отравил младенца снотворным

В Московской области мужчина отравил сына-младенца снотворным.
Российская газета 03:22
Политика

Штаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова

Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова, ее заместителем -- руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 01:34
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Общество

Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе

В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.
Российская газета вчера в 18:04
Здоровье

В Ростове откроют клинику «Мать и дитя»

Дон-ТР вчера в 00:29
Армия и оружие

США начали «финальную битву» за Сирию

Финальная битва между формированиями Сирийской свободной армии и правительственными силами началась в Сирии.
Sibnet Новости 27 января в 06:53
Происшествия

Под Ростовом в массовом ДТП двое человек погибли и семеро пострадали

В Ростовской области в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и автомобиля погибли два человека, еще семеро получили травмы.
Газета.Ru 02:38
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности

Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
РИА Новости 03:02
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Происшествия

Захарченко оспорит решение о конфискации имущества

REGNUM 02:59
Кино

Тизер фильма «Форсаж 9» появился в Сети

Тизер новой части Форсажа появился в Сети. 54-секундное видео выложили в Twitter команда создателей фильма.
Народные новости вчера в 23:03
Политика

ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Lenta.ru 01:56
Футбол

Александра Кокорина выгнали из «Зенита»

Во время пребывания в местах лишения свободы Александр Кокорин продлил контракт с «Зенитом», а Павел Мамаев расторг соглашение с «Краснодаром» и подписал договор с «Ростовом».
StarHit.ru вчера в 09:00
Авто

Внешность нового Kia Sorento полностью раскрыта

Как сообщала "Российская газета" ранее, премьера нового Kia Sorento состоится 17 февраля на родине бренда.
Российская газета 01:02
Технологии

Mail.Ru открывает предзаказы на колонку с «Марусей»

Mail.Ru Group объявит сегодня о начале приёма предварительных заказов на колонку "Капсула", оснащённую помощницей "Маруся".
Вести.Ru 02:59
Политика

Геннадий Плехов стал и.о. главы администрации Кирова

С июля 2019 года Плехов был первым заместителем главы администрации.
Бизнес-новости в Кирове 03:11
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 27 января в 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное