с чего всё началось

Российская компания «Газпром» намерена сохранить объемы экспорта газа в европейские государства на уровне прошлого года. Об этом сегодня сообщила гендиректор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова. Она рассказала, что в 2019 году «Газпром» поставил более 199,3 млрд. куб. м. топлива.

Политика Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Политика Путин встретится в Москве с премьер-министром Баварии Зёдером Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Маркусом Зёдером, который совершает рабочий визит в столицу РФ.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

Происшествия Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Политика ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Футбол Александра Кокорина выгнали из «Зенита» Во время пребывания в местах лишения свободы Александр Кокорин продлил контракт с «Зенитом», а Павел Мамаев расторг соглашение с «Краснодаром» и подписал договор с «Ростовом».