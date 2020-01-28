Общество
ГЛАС.RU«Газпром» сохранит объемы экспорта газа в Европу
Российская компания «Газпром» намерена сохранить объемы экспорта газа в европейские государства на уровне прошлого года. Об этом сегодня сообщила гендиректор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова. Она рассказала, что в 2019 году «Газпром» поставил более 199,3 млрд. куб. м. топлива.
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с чего всё началось
"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", – цитирует топ-менеджера "Интерфакс".Утро.ruвчера в 06:41
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Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Политика
Нидерландские депутаты отменили визит в Россию
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию.
Экономика
ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»
Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Футбол
«Монако» в среду объявит о трансферах двух французских полузащитников
Как утверждает L’Equipe, о трансферах должно быть объявлено 29 января. За 21-летнего Фофана «Монако», как ожидается, заплатит 15 млн евро.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Политика
Путин встретится в Москве с премьер-министром Баварии Зёдером
Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Маркусом Зёдером, который совершает рабочий визит в столицу РФ.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Происшествия
В Подмосковье отец отравил младенца снотворным
В Московской области мужчина отравил сына-младенца снотворным.
Политика
Штаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова
Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова, ее заместителем -- руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Общество
Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе
В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.
Здоровье
В Ростове откроют клинику «Мать и дитя»
Армия и оружие
США начали «финальную битву» за Сирию
Финальная битва между формированиями Сирийской свободной армии и правительственными силами началась в Сирии.
Происшествия
Под Ростовом в массовом ДТП двое человек погибли и семеро пострадали
В Ростовской области в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и автомобиля погибли два человека, еще семеро получили травмы.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Происшествия
Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности
Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Кино
Тизер фильма «Форсаж 9» появился в Сети
Тизер новой части Форсажа появился в Сети. 54-секундное видео выложили в Twitter команда создателей фильма.
Политика
ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Футбол
Александра Кокорина выгнали из «Зенита»
Во время пребывания в местах лишения свободы Александр Кокорин продлил контракт с «Зенитом», а Павел Мамаев расторг соглашение с «Краснодаром» и подписал договор с «Ростовом».
Авто
Внешность нового Kia Sorento полностью раскрыта
Как сообщала "Российская газета" ранее, премьера нового Kia Sorento состоится 17 февраля на родине бренда.
Технологии
Mail.Ru открывает предзаказы на колонку с «Марусей»
Mail.Ru Group объявит сегодня о начале приёма предварительных заказов на колонку "Капсула", оснащённую помощницей "Маруся".
Политика
Геннадий Плехов стал и.о. главы администрации Кирова
С июля 2019 года Плехов был первым заместителем главы администрации.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.