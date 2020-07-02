Энергетика

КомпанияКомпания«Газпром» сократил добычу газа на 18% в июне

«Газпром» сократил добычу газа в июне на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс». В апреле и мае этот показатель находился на уровне 21%.
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Добыча газа в России рухнула

Lenta.ru07:21

Россия снизила добычу нефти на 0,8%

Газета.Ru01:59

Добыча газа в России в январе-июне снизилась на 9,7%

ПРАЙМ05:18

Россия снизила в июне добычу угля на 4,1%

ТАСС04:01

Россия сократила добычу нефти

URA.Ru02:30

Добыча «Газпрома» в июне упала на 18%

Интерфакс02:24

Добыча угля в России упала на 4,1 процента за месяц

ФедералПресс05:08
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Политика

В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
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Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Кирове

Российская газета 12:04
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
3
Общество

Конкуренту Лукашенко предъявлены обвинения по трем статьям

Озвучены обвинения в адрес одного из конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.
BFM.ru 10:12
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Происшествия

В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски

Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 12:26
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Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Футбол

В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Тамбовом» не будет использоваться система видеопомощника рефери (VAR), потому что данные команды не борются за попадание в Лигу чемпионов.
News.ru 12:21
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Политика

В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:37
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
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Шоу-бизнес

Пугачева организовала сюрприз-пикник для Галкина

Примадонна организовала домашний пикник, гостями которого стала семья старшего брата Максима Галкина.
iReactor 02:31
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Здоровье

Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях

Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии.
UfaTime.ru 05:24
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Общество

Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин

Российская газета 11:45
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
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Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Спасатели предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в Москве до 22:00 четверга, 2 июля.
RT на русском 11:06
Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

CT news 08:39
2
Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
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Общество

В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»

По словам блогера, которому удалось поймать эту рыбу, на фото рыба из семейства Thalassoma cupido.
Evo-rus.com 11:04
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Здоровье

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
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Общество

Европейские банки договорились создать единую платёжную систему

В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платёжную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Европейской комиссии.
RT на русском 12:00
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Культура

Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин

Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России вчера в 09:02
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

По уверениям местных жителей, состоялось два раунда: первый завершился, когда молодые люди услышали вой полицейских сирен, однако после того, как стражи порядка уехали, курьеры продолжили выяснение отношений на кулаках.
Вести.Ru 11:17
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Финансы

Минфин оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей

Общая стоимость мер, которые направлены на борьбу с коронавирусом в России и смягчение экономических последствий, оценивается в 4 трлн рублей.
RT на русском 12:34
Армия и оружие

WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике

Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
Военное дело 10:35
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Политика

Лукашенко заявил о готовности заплатить любую цену за суверенитет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова заплатить любую цену за суверенитет.
Lenta.ru 12:19
Культура

Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

ToDay News Ufa вчера в 07:40
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Происшествия

Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева обвинили в сбыте наркотиков

DP.RU 11:43
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