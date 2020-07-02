«Газпром» сократил добычу газа в июне на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс». В апреле и мае этот показатель находился на уровне 21%.

«Газпром» сократил добычу газа на 18% в июне

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