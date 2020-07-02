Энергетика

КомпанияКомпания«Газпром» сократил добычу газа на 18% в июне

«Газпром» сократил добычу газа в июне на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс». В апреле и мае этот показатель находился на уровне 21%.
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Добыча газа в России рухнула

Lenta.ru07:21

Добыча угля снизилась в России за последний месяц

Телеканал 360°06:55

Добыча нефти в РФ снизилась за полугодие на 4,9%, добыча газа - на 9,7% - ЦДУ ТЭК

Финмаркет02:41

У «Газпрома» продолжает падать добыча

Росбалт04:17

Россия снизила в июне добычу угля на 4,1%

ТАСС04:01

Добыча угля в России упала на 4,1 процента за месяц

ФедералПресс05:08

Добыча «Газпрома» в июне упала на 18%

Интерфакс02:24
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
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Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

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Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в России

Японский седан Subaru Legacy покидает российский рынок, но на прощание для ценителей модели подготовили спецверсию Ultimate.
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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

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Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения.
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Могущественные персонажи киновселенной Marvel. Часть 2

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На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
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Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
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В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

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Происшествия

В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски

Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
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В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»

По словам блогера, которому удалось поймать эту рыбу, на фото рыба из семейства Thalassoma cupido.
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Где в Петербурге голосовали против поправок в Конституцию

Изучив опубликованные в системе "ГАС-Выборы" данные, издание "Фонтанка" сообщило, на каких участках в городе большинство проголосовало против поправок в Конституцию.
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Епархия изучит данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

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Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года

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Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
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Влад Соколовский не считает измены причиной развода с Дакотой

Поп-исполнитель Влад Соколовский в одном из своих интервью признался, что не считает измены причиной своего расставания с Ритой Дакотой.
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Директор «Уральских пельменей» обвинил Сергея Нетиевского во лжи

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