Энергетика
Компания«Газпром» сократил добычу газа на 18% в июне
«Газпром» сократил добычу газа в июне на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс». В апреле и мае этот показатель находился на уровне 21%.
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Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Происшествия
В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
Политика
Бельгия заподозрила китайских студентов в шпионаже
Бельгийские спецслужбы заподозрили китайских студентов в вузах страны в причастности к шпионажу в пользу военных Китайской Народной республики.
Взгляд.ру 11:28
Общество
Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии
Претенденту в президенты Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
RT на русском 10:20
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
Вести.Ru 11:17
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
Культура
Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин
Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России вчера в 09:02
Кино
Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие» может сыграть злодея в новой Far Cry
Актёр Джанкарло Эспозито, знакомый зрителю по «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и «Мандалорцу», рассказал, что принимает участие в создании некой игры.
Игромания.ру 10:07
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 08:00
Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
Футбол
УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов следующего сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал календарь Лиги чемпионов сезона 2020/21.
РБК 09:42
Интернет
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
Ко всему прочему, пользователи мессенджера теперь могут выделять появление значка видеозвонка в группе не более восьми человек.
Evo-rus.com 08:57
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
В Москве мужчина похитил шестилетнюю девочку и вывез в лес, малышка смогла сбежать
В Москве шестилетняя девочка чудом смогла сбежать от похитившего ее мужчины.
Росбалт 09:21
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Футбол
Кашшаи пообещал ускорить разбор ситуаций с помощью VAR в России
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи пообещал поработать над тем, чтобы сократить время, которое тратится на разбор эпизодов с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей.
РИА Новости 10:47
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным
Территория новостей 11:05
Наука
На дне океана впервые нашли древние поселения аборигенов Австралии
У северо-западных берегов Австралии специалисты нашли следы двух первых поселений австралийских аборигенов, которые были затоплены после завершения эпохи ледникового периода.
ToDay News Ufa 11:03
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе получат американские комплексы Javelin
Газета.Ru 09:43
Экономика
«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 08:53