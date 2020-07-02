Энергетика
Компания«Газпром» сократил добычу газа на 18% в июне
«Газпром» сократил добычу газа в июне на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс». В апреле и мае этот показатель находился на уровне 21%.
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Политика
Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса
На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями.
РБК вчера в 22:51
Здоровье
Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае
На 2 июля в Алтайском крае у 4 134 человек подтвержден коронавирус, среди зараженных 410 детей.
Kursk.com вчера в 03:31
Происшествия
Еще четверо умерли от коронавируса в Новосибирской области
Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек. В отделениях реанимации находятся 80 человек.
НДН.инфо 00:37
Технологии
В WhatsApp появятся пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Общество
В Госдуме предложили сделать 1 июля выходным днем навсегда
День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля следует сделать выходным.
URA.Ru 01:23
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова родила первенца
В четверг, 2 июля, экс-участница скандального шоу «Дом-2» Элла Суханова сообщила, что родила первенца.
Актуальные Новости вчера в 08:42
Происшествия
В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР
Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Путешествия
Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж
Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
Экономика
Искусственный интеллект предпочитает одиночество
Развитие ИИ требует более широкого круга инструментов, чем включает проект «Цифровые технологии», при этом уже есть отдельный федеральный проект по развитию ИИ, возражает директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Футбол
Месси может уйти из «Барселоны»
Вести.Ru 00:56
Футбол
«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу
Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС Спорт вчера в 17:58
Политика
Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что граждане России и Украины завидуют белорусам, которые живут в «безопасной, спокойной стране».
Известия вчера в 21:56
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Общество
Полиция раздает защитные маски на Пушкинской площади, где собрались противники поправок
Полиция раздает защитные маски на Пушкинской площади, где собрались противники поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 11:32
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
РБК вчера в 18:17
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily вчера в 04:37
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество
Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout
Компания Amazon вместе с разработчиком компьютерных игр Bethesda выпустят сериал по мотивам серии игр Fallout.
Известия вчера в 20:06
Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста вчера в 13:10
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, что видела перед выходом из комы
С Надеждой Бабкиной тоже произошла странная вещь, когда она выходила из комы, в которую врачи ввели народную артистку из-за осложнений коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa 01:36
Путешествия
У россиян не осталось денег на отпуск
Половина россиян пожаловались на отсутствие накоплений и нехватку денег на отпуск из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:10
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15