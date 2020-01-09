Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.

с чего всё началось

Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока». Сильнее всего снижение затронуло маршрут на Украину — с 262,3 млн кубометров в последние дни декабря 2019 года до 91,2 млн кубометров 7 января.

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